В США усомнились в дипломатических навыках Уиткоффа и Кушнера

Бывший представитель США при НАТО Иво Даалдер в комментарии для Politico усомнился в том, что опыт работы в бизнесе помогает эффективно заниматься дипломатией.

По его мнению, спецпосланник президента США Стивен Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер считают, что навыки переговоров в частном секторе делают их успешными дипломатами, однако эти сферы существенно различаются.

«Навыки, необходимые для этих двух профессий, сильно отличаются друг от друга, и их не так просто применить в другой сфере», — подчеркнул Даалдер.

Он отметил, что дипломатия требует учета стратегического и исторического контекста, а также понимания мотивов другой стороны, чего не всегда требует бизнес.

Чиновник добавил, что в коммерческих переговорах стороны часто передают детали соглашений юристам, а также возможны ситуации, когда одна сторона идет на серьезные уступки, если другая обладает преимуществом. В дипломатии, по его оценке, такие подходы не применимы.

