Россиян предупредили о возможном подорожании товаров на маркетплейсах

Запрет маркетплейсам самостоятельно устанавливать скидки на товары может обернуться ростом цен, падением продаж у малого бизнеса и ослаблением всего сектора электронной торговли. Об этом «Газете.Ru» заявил эксперт по финансам, бизнес-эксперт Pronline Дмитрий Трепольский.

Минпромторг 23 марта выступил с инициативой запретить маркетплейсам самостоятельно снижать цены на товары. Предлагается закрепить правило, по которому онлайн-платформы не смогут участвовать в формировании скидок, а решение о стоимости продукции будет принимать только продавец. В ведомстве объясняют такую идею необходимостью сделать условия конкуренции более равными. По мнению министерства, практика, при которой маркетплейсы искусственно удешевляют товары, перетягивает спрос с других каналов продаж и нарушает рыночный баланс.

«Такая мера выглядит спорно с точки зрения рыночной логики, поскольку площадки используют скидки не только как инструмент конкуренции, но и как способ управлять оборотом, лояльностью покупателей и логистикой. Возможность маркетплейса субсидировать цену за счет собственной прибыли считается нормальной практикой для свободного рынка. Речь идет не просто о демпинге, а о гибком механизме, который помогает платформам привлекать трафик, ускорять оборачиваемость товаров и повышать эффективность продаж. Поэтому ограничение такого права под предлогом выравнивания конкуренции может, наоборот, ухудшить положение всех участников рынка», — отметил Трепольский.

По его мнению, маловероятно, что подобный запрет действительно поможет малому офлайн-ретейлу. Скорее, он приведет к ситуации, при которой маркетплейсы лишатся одного из главных инструментов привлечения покупателей, а потребители — привычно низких цен, считает эксперт.

По его словам, особенно чувствительными последствия могут оказаться для малого и среднего бизнеса, который продает товары через крупные платформы. Сейчас многие предприниматели выигрывают от того, что маркетплейс снижает цену для покупателя за счет собственной комиссии, сохраняя маржу продавца, пояснил финансист. Если такой механизм будет запрещен, расходы на стимулирование спроса полностью лягут на селлеров, предупредил эксперт. Для небольших компаний с ограниченным маркетинговым бюджетом это может означать заметное сокращение продаж, добавил финансист.

«Для покупателей итог тоже выглядит очевидным: цены могут пойти вверх. Скидки от маркетплейсов сегодня фактически работают как антиинфляционный фактор, позволяя сдерживать стоимость широкого круга товаров. Если площадки потеряют право влиять на конечный ценник, потребители могут начать экономить еще сильнее, сокращать покупки или переключаться на самые дешевые аналоги», — сказал Трепольский.

Он добавил, что еще один риск связан с общей трансформацией модели онлайн-торговли: вместо ценовой конкуренции рынок может сместиться в сторону конкуренции рекламных бюджетов. В этом случае продавцам придется больше тратить на продвижение, чтобы компенсировать отсутствие скидок, а эти издержки в итоге также будут заложены в цену товара, констатировал финансист.

«Поэтому подобная инициатива выглядит как попытка зарегулировать сферу, которая и без того регулируется рыночными механизмами. Запрет на скидки может не выровнять конкуренцию, а, напротив, затормозить развитие электронной торговли и сделать онлайн-шопинг менее доступным для россиян», — заключил Трепольский.

Ранее сообщалось, что мошенники начали обманывать россиян через маркетплейсы.