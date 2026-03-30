Риэлтор купил у пенсионерки жилье по «схеме Долиной» и лишился квартиры

В Великом Новгороде суд оставил за пенсионеркой проданное по схеме Долиной жилье

Верховный суд вернул пенсионерке квартиру, которую у нее купил директор агентства недвижимости по «схеме Долиной» в Великом Новгороде. Об этом сообщает Baza.

По данным Telegram-канала, аферисты связались с 73-летней женщиной и во время общения убедили ее продать единственное жилье. Риэлтор приобрел квартиру за 1,9 миллионов рублей, сделка была оформлена через сервис срочного выкупа. Получив средства, пенсионерка отправила их мошенникам.

Новый владелец отправился в суд, где по итогу встали на его сторону, однако во время рассмотрения апелляции женщине назначили психолого-психиатрическую экспертизу. Выяснилось, у нее есть проблемы.

«Женщина страдала расстройством личности, находилась под влиянием мошенников и не понимала, что фактически продает квартиру», – сообщается в публикации.

В результате жилье вернули пожилой россиянке. Мужчина попытался оспорить решение, но Верховный суд оставил женщине квартиру, покупателю вернут деньги.

