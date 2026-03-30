В ВВС Финляндии рассказали, почему не сбили украинские дроны

ВВС Финляндии не сбили украинские дроны, решив, что они не представляют угрозы

Командующий ВВС Финляндии Тимо Херранен рассказал, что финские войска не сбили украинские дроны, так как посчитали, что они не представляют угрозы. Об этом сообщает РИА Новости.

Он подчеркнул, что в настоящее время военная угроза для Финляндии отсутствует.

«Насколько мы понимаем, речь идет об отдельных украинских дронах, которые по тем или иным причинам заблудились в нашем регионе», — поделился Херранен.

Поэтому финские военные не стали сбивать беспилотники, уточнил он. При этом он не стал комментировать вопрос о вероятности того, что дроны могли упасть на жилые дома.

30 марта профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен на своей странице в соцсети Х резко раскритиковал власти Финляндии на фоне инцидента с падением БПЛА на территории страны.

По его словам, если информация об использовании воздушного пространства стран Балтии для ударов ВСУ по территории России будет подтверждена, то это будет расцениваться как «акт войны» и государственная измена со стороны всех вовлеченных государств.

Накануне Финляндия сообщила о залете нескольких беспилотников в свое воздушное пространство, причем один из аппаратов, упавших у Коуволы, примерно в 285 км от Санкт-Петербурга, идентифицировали как дрон ВСУ. На фоне украинских атак в Балтийском регионе Хельсинки поднял в небо истребители, усилил меры безопасности и назвал произошедшее нарушением территориальной целостности.

