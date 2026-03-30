Пушилин заявил, что штурмовики улучшили позиции у Белицкого

Штурмовики ВС РФ улучшили позиции у Белицкого и заходят на его окраину. Об этом заявил глава ДНР Денис Пушилин в эфире «Вестей».

«Красноармейско-Добропольское направление — здесь мы видим улучшение позиций в районе населенного пункта Белицкое, где мы уже фиксируем заход штурмовых подразделений на его окраины», — сказал он.

Глава ДНР добавил, что российские войска так же улучшили позиции в районе поселка Новый Донбасс, несмотря на активное сопротивление ВСУ.

Накануне вечером Пушилин заявил, что в населенном пункте Белицкое начались городские бои.

По его данным, российские военные также подошли к Рай-Александровке — основному узлу обороны украинских войск перед Славянском.

Ранее координатор подполья заявил об атаке на туннель для снабжения ВСУ в Славянске.