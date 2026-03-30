В Иране анонсировали введение платы за проход через Ормузский пролив

Проход через Ормузский пролив станет платным в соответствии с новым законом Ирана. Об этом сообщил член комитета по национальной безопасности парламента страны Алаэддин Боруджерди, его слова приводит телеканал SNN.

«Вскоре с принятием Меджлисом законопроекта новая система будет господствовать над этим водным путем», — заявил Боруджерди.

По его словам, обеспечение безопасности и предоставление услуг судам, проходящим по проливу, будет осуществляться с помощью сборов. При этом сумму сборов чиновник не уточнил.

25 марта Иран проинформировал Морскую международную организацию ООН, что суда государств, которые Тегеран не считает враждебными, могут проходить через Ормузский пролив. В Иране назвали свои действия «необходимыми мерами» для того, чтобы не дать США, Израилю и их сторонникам использовать пролив для осуществления враждебных операций против республики.

Иран фактически заблокировал проход через Ормузский пролив после начала военной операции США и Израиля на Ближнем Востоке 28 февраля. На пролив приходилось около 30% морских поставок нефти. Его перекрытие спровоцировало скачок цен на нефть до четырехлетнего максимума.

