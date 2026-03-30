Представитель Британии прибыла в МИД РФ

Временная поверенная в делах Великобритании Долакия прибыла в МИД РФ
Юрий Кочетков/РИА Новости

Временная поверенная в делах Великобритании в России Дейни Долакия прибыла в российский МИД на Смоленской площади. Об этом сообщает РИА Новости.

О вызове Долакия стало известно накануне. Во внешнеполитическом ведомстве не назвали причину вызова дипломата.

В середине марта российский МИД выразил протест послу Великобритании Найджелу Кейси из-за удара украинских сил по Брянску ракетами Storm Shadow, которые производит французско-британский концерн MBDA. Атака на Брянск произошла 10 марта.

До этого официальный представитель МИД России Мария Захарова заявляла, что развертывание войск Великобритании на Украине будет означать не окончание конфликта, а его затягивание и увеличение рисков масштабного военного столкновения с участием куда большего количества стран. По ее словам, в случае военной интервенции на Украину контингенты иностранных войск станут для РФ законной военной целью.

Ранее Россия предупредила Великобританию о рисках отправки войск на Украину и назвала такие действия законной военной целью.

 
Теперь вы знаете
Разметки на дороге не было видно, но пришел штраф? Как доказать, что вы не нарушали
