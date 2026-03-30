Дроны атаковали предприятие в Тольятти

Утром 30 марта беспилотники атаковали промышленное предприятие в Тольятти. Об этом сообщил губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев.

По его словам, пострадавших среди мирного населения нет, жилые и социальные объекты также не пострадали. На месте работают оперативные службы.

Очевидцы сообщали, что в городе произошла серия взрывов. Местные жители рассказали, что хлопки начали звучать около 5:00 (4:00 мск), всего было слышно более пяти взрывов в разных районах.

Россияне также сообщили о вспышках в небе и характерном звуке работы беспилотников. По предварительным данным, системы ПВО отражают атаку. В Тольятти работают сирены воздушной опасности.

В ночь на 30 марта очевидцы заявили, что один из украинских беспилотников врезался в здание школы в одном из районов Таганрога. Горожане тоже слышали гул от мотора, насчитали около 20 взрывов и видели вспышки, дым и пожар со стороны образовательного учреждения. А в Краснодаре дрон врезался в жилую многоэтажку.

Ранее беспилотники ударили по предприятию в Самарской области.