Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против ИранаНаводнение на КавказеПереговоры о мире на Украине
Бизнес

Эксперт спрогнозировал волну сокращений в России

Эксперт Быханов: на рынке труда обсуждается новая волна сокращений
Многие компании в России воспринимают переход на трехдневную рабочую неделю как антикризисный инструмент. Бизнес начинает заранее готовиться к падению показателей и пытается снизить нагрузку на фонд оплаты труда перед летом. Об этом радио Sputnik сообщил управляющий партнер кадровой компании Cornerstone Владислав Быханов.

По словам специалиста, в ряде сегментов обсуждают, что с начала апреля машиностроение в стране может перейти на трехдневный режим работы. При этом уменьшить рабочую нагрузку и сократить расходы в период снижения спроса стараются и другие сектора экономики.

Эксперт подчеркнул, что сейчас многие компании пытаются «пережить лето». Этот сезон традиционно становится периодом особо слабой деловой активности, а на рынке труда уже обсуждается новая волна сокращений. Отдельной тенденцией становится возвращение практик, характерных для экономики 1990-х годов.

«Часть компаний начинает рассматривать неформальные выплаты как временную меру, поскольку в условиях падения выручки становится все сложнее поддерживать прежний уровень фонда оплаты труда. Если у бизнеса нет оборота, платить зарплату в прежнем объеме просто нечем», — объяснил специалист.

Он добавил, что особенно затруднительная ситуация складывается в малом бизнесе. Предприниматели все чаще начинают закрывать свои точки и сокращать операционную деятельность. Эксперт придерживается мнение, что в ближайшие несколько месяцев рынок труда ждет серьезная перестройка. Компании начнут сокращать расходы и численность сотрудников, а также искать новые модели работы.

Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!