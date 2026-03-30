Эксперт спрогнозировал волну сокращений в России

Многие компании в России воспринимают переход на трехдневную рабочую неделю как антикризисный инструмент. Бизнес начинает заранее готовиться к падению показателей и пытается снизить нагрузку на фонд оплаты труда перед летом. Об этом радио Sputnik сообщил управляющий партнер кадровой компании Cornerstone Владислав Быханов.

По словам специалиста, в ряде сегментов обсуждают, что с начала апреля машиностроение в стране может перейти на трехдневный режим работы. При этом уменьшить рабочую нагрузку и сократить расходы в период снижения спроса стараются и другие сектора экономики.

Эксперт подчеркнул, что сейчас многие компании пытаются «пережить лето». Этот сезон традиционно становится периодом особо слабой деловой активности, а на рынке труда уже обсуждается новая волна сокращений. Отдельной тенденцией становится возвращение практик, характерных для экономики 1990-х годов.

«Часть компаний начинает рассматривать неформальные выплаты как временную меру, поскольку в условиях падения выручки становится все сложнее поддерживать прежний уровень фонда оплаты труда. Если у бизнеса нет оборота, платить зарплату в прежнем объеме просто нечем», — объяснил специалист.

Он добавил, что особенно затруднительная ситуация складывается в малом бизнесе. Предприниматели все чаще начинают закрывать свои точки и сокращать операционную деятельность. Эксперт придерживается мнение, что в ближайшие несколько месяцев рынок труда ждет серьезная перестройка. Компании начнут сокращать расходы и численность сотрудников, а также искать новые модели работы.

