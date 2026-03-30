Посол Долгов о том, почему Зеленский до сих пор у власти: на Украине кормушка

Украинский лидер Владимир Зеленский до сих пор остается президентом потому, что во властных структурах страны сформировалась «кормушка», от которой он не хочет уходить. Так чрезвычайный и полномочный посол России Константин Долгов отреагировал на слова жены Зеленского Елены о том, что глава государства и она сама «устали» от власти.

«Я думаю, что не столь важно, устали они от власти или нет, а вот то, что от них народ устал в значительной мере на Украине, это точно. Почему не уходят? Да потому что кормушка. Потому что альтернативы никакой для себя не видит (Зеленский. — «Газета.Ru»), но все понимают, что никакого будущего у него нет – ни политического, ни какого бы то ни было еще», — отметил дипломат.

До этого супруга украинского лидера в интервью телеканалу Fox News пожаловалась, что она и ее муж устали от власти. По словам Елены Зеленской, «это изматывает».

Ранее в США заявили о риске устранения Зеленского Трампом.