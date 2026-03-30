Стало известно, при каких условиях нефть подорожает до $150

До конца марта баррель нефти Brent вряд ли успеет резко подорожать до $150 без действительно чрезвычайного события. Такой сценарий возможен лишь в случае масштабной эскалации в Иране — например, удара по крупной нефтяной инфраструктуре с длительным выбыванием мощностей. Об этом «Газете.Ru» заявил эксперт Фонда национальной энергетической безопасности и Финансового университета при правительстве РФ Игорь Юшков.

«Без подобного шока рост до таких уровней выглядит нереалистичным. Тем более маловероятным кажется движение к $200 за баррель. По мере удорожания нефти спрос на нее будет снижаться, а значит, рынок начнет балансироваться раньше, чем котировки достигнут подобных отметок. При этом ключевым фактором остается ситуация вокруг Ормузского пролива. Чем дольше он будет перекрыт, тем активнее страны начнут расходовать стратегические запасы. Если этот процесс затянется, рынок может столкнуться уже не просто с эмоциональной реакцией на новости, а с реальным физическим дефицитом сырья. Пока же речь идет скорее о нервозности и краткосрочном скачке цен на фоне тревожных событий», — отметил Юшков.

По его словам, для России в этой ситуации важен не столько сам скачок цен, сколько сохранение относительно дорогой нефти на протяжении длительного времени. Сверхвысокие котировки для страны скорее вредны, поскольку они ведут к сжатию мирового рынка и снижению объема потребления, а затем такой рынок долго восстанавливается, констатировал Юшков. В то же время умеренно высокие цены в течение продолжительного периода выгодны и нефтяным компаниям, и бюджету, добавил эксперт.

Он пояснил, что налоговые поступления зависят от средней цены нефти за прошедший месяц, которая затем закладывается в параметры налогообложения на следующий. Поэтому, если высокие цены сохранятся дольше, Россия сможет хотя бы частично компенсировать недополученные нефтегазовые доходы начала года, считает Юшков. По его словам, в январе цена нефти Urals была около $40 за баррель, в феврале — примерно $44, а средняя цена за март, вероятно, окажется выше, что способно поддержать доходы бюджета уже по итогам апреля. Аналогичная логика действует и в газовом сегменте: при росте цен на европейском рынке увеличиваются и поступления от экспортной пошлины, сказал эксперт.

Он добавил, что с точки зрения рядовых россиян, такая динамика тоже может иметь положительный эффект. Юшков напомнил, что бюджет напрямую связан с интересами граждан: дополнительные доходы государства позволяют избежать сокращения расходов. Если бы поступления не выросли, властям пришлось бы жестче экономить, в том числе, возможно, откладывать часть национальных проектов, уточнил эксперт. При улучшении бюджетной ситуации такая необходимость может не возникнуть, заключил Юшков.

По данным Investing.com, 27 марта баррель Brent в моменте стоил более $104,6.

Ранее сообщалось, что в России ожидают нефть по $130.