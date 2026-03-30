ФСБ выявила в Москве британского шпиона под видом дипломата

Второй секретарь посольства Великобритании в Москве Янс Ван Ренсбург лишен аккредитации за ведение разведывательно-подрывной деятельности. Об этом сообщил ЦОС ФСБ, передает РИА Новости.

Британцу предписано покинуть Россию в течение двух недель.

Отмечается, что сотрудники ФСБ в ходе контрразведывательной работы выявили незаявленное разведприсутствие Лондона под прикрытием посольства в Москве.

Направленный в российскую столицу второй секретарь Янсе Ван Ренсбург Альбертус Джерардус при получении разрешения на въезд в РФ осознанно указал неверные данные, чем нарушил законодательство страны. Кроме того, силовики выявили признаки проведения Ренсбургом разведывательно-подрывной деятельности, угрожающей безопасности Российской Федерации, говорится в сообщении.

Известно также, что Ренсбург пытался получить «чувствительные» сведения в области экономики.

Утром 30 марта также стало известно, что временная поверенная в делах Великобритании в России Дейни Долакия прибыла в российский МИД на Смоленской площади.

Ранее в Москве выявили британского сотрудника спецслужб Дэвиса Гарета Самьюэля, работавшего под прикрытием.