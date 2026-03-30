Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против ИранаНаводнение на КавказеПереговоры о мире на Украине
Политика

ЕС готовит чрезвычайные меры на случай победы Орбана вплоть до исключения Венгрии

Bernadett Szabo/Reuters

Евросоюз обсуждает несколько планов действий на случай, если премьер-министр Виктор Орбан победит на очередных парламентских выборах в Венгрии, намеченных на апрель. По данным газеты Politico, рассматриваются пять возможных сценариев.

Одним из вариантов является распространение голосования квалифицированным большинством на уязвимые сферы, где сейчас требуется единогласие всех членов ЕС. Речь идет о внешней политике или вопросах формирования долгосрочного бюджета, пишет Politico.

«Это то, на чем мы настаиваем в любом случае, независимо от конкретного случая [с Орбаном]: если вы хотите реагировать быстро, вам нужно больше решений, принятых квалифицированным большинством», — заявил один из собеседников издания.

Еще один вариант – широкое использование гибких форматов внутри Евросоюза, вроде неформальных коалиций или сотрудничества отдельных государств внутри объединения. По данным Politico, этот сценарий является наиболее критикуемым.

Также изучаются сценарии введения санкций против Венгрии, связанных с выделением ей средств. Другое предложение – лишение Будапешта права голоса в Совете ЕС. Наконец, самым радикальным и менее реализуемым вариантом считается исключение страны из Евросоюза.

Как сообщил один из собеседников Politico, существуют несколько юридических путей, чтобы «выгнать Венгрию». Однако он заметил, что это «нереалистично». Несколько лет назад такой вариант обсуждался гипотетически, и сейчас он снова набирает обороты, заявил источник.

Ранее Мерц назвал «сложным» вопрос о передаче Украине 90 миллиардов из-за позиции Венгрии.

 
Теперь вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
