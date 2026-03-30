ЕС готовит чрезвычайные меры на случай победы Орбана вплоть до исключения Венгрии

Евросоюз обсуждает несколько планов действий на случай, если премьер-министр Виктор Орбан победит на очередных парламентских выборах в Венгрии, намеченных на апрель. По данным газеты Politico, рассматриваются пять возможных сценариев.

Одним из вариантов является распространение голосования квалифицированным большинством на уязвимые сферы, где сейчас требуется единогласие всех членов ЕС. Речь идет о внешней политике или вопросах формирования долгосрочного бюджета, пишет Politico.

«Это то, на чем мы настаиваем в любом случае, независимо от конкретного случая [с Орбаном]: если вы хотите реагировать быстро, вам нужно больше решений, принятых квалифицированным большинством», — заявил один из собеседников издания.

Еще один вариант – широкое использование гибких форматов внутри Евросоюза, вроде неформальных коалиций или сотрудничества отдельных государств внутри объединения. По данным Politico, этот сценарий является наиболее критикуемым.

Также изучаются сценарии введения санкций против Венгрии, связанных с выделением ей средств. Другое предложение – лишение Будапешта права голоса в Совете ЕС. Наконец, самым радикальным и менее реализуемым вариантом считается исключение страны из Евросоюза.

Как сообщил один из собеседников Politico, существуют несколько юридических путей, чтобы «выгнать Венгрию». Однако он заметил, что это «нереалистично». Несколько лет назад такой вариант обсуждался гипотетически, и сейчас он снова набирает обороты, заявил источник.

Ранее Мерц назвал «сложным» вопрос о передаче Украине 90 миллиардов из-за позиции Венгрии.