Ветеран «Спартака» о сборной России: игра с Никарагуа не удалась

Экс-игрок «Спартака» Мор о сборной России: игра с Никарагуа не удалась

Бывший футболист московского «Спартака» Эдуард Мор заявил, что сборной России не удалась товарищеская игра с Никарагуа, передает «Матч ТВ».

«Игра с Никарагуа не удалась. Во втором матче мы ждем совсем другую сборную России с другим настроением и иными скоростями. Думаю, основная причина проблем с Никарагуа была в неудачной игре в центре поля», — сказал Мор.

27 марта сборная России обыграла Никарагуа. Встреча, которая состоялась в Краснодаре на стадионе «Ozon Арена», завершилась с результатом 3:1. Сафонов пропустил мяч после удара с центра поля. С 47-й минуте команда Никарагуа играла в меньшинстве, прямую красную карточку получил Кристиан Рейес.

В рамках мартовского сбора российские футболисты также встретятся с национальной командой Мали в Санкт-Петербурге 31 марта.

Ранее Дмитрий Губерниев дал совет Валерию Карпину.