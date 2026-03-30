Сатанисты из державшей в страхе Петербург банды скрывают темное прошлое на свободе

Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против ИранаНаводнение на КавказеПереговоры о мире на Украине
Общество

SHOT: двое членов банды сатанистов из 90-х вышли на свободу и нашли работу
sakhorn/Shutterstock/FOTODOM

Члены одной из самых кровавых банд сатанистов (Международное движение сатанизма признано в РФ экстремистским, его деятельность запрещена), которые в 90-х годах держали в страхе жителей Петербурга, вышли на свободу и нашли работу. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

По информации журналистов, Михаил Заика, признанный судом невменяемым из-за параноидальной шизофрении, провел 20 лет на принудительном лечении. В 2020 году он вышел из стен психиатрической клиники и занялся живописью. Сейчас мужчина пишет картины, которые выставляются в галереях, пишет SHOT. Организаторы выставок стараются не акцентировать внимание на темном прошлом автора. Сам художник уверяет, что за время лечения пришел к христианству и полностью пересмотрел свои взгляды.

Как стало известно SHOT, второй сатанист, правая рука Заики Евгений Кондрашов, освободился в 2023 году. Сначала он уехал в Мурманск, но позже перебрался в Москву, где подрабатывает разнорабочим и «мужем на час». Кондрашов утверждает, что также стал верующим, подписался на православные паблики и публикует фото на фоне храмов.

Банда сатанистов орудовала в Петербурге в 1990-х годах. Согласно материалам дела, они вкалывали жертвам парализующий препарат, а затем совершали ритуальные обряды с кинжалами. Доказать удалось четыре расправы. В 2000 году Заику признали невменяемым и отправили в психиатрическую больницу тюремного типа. Кондрашов получил 24 года тюрьмы.

Теперь вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
