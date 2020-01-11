В аэропортах Москвы задержано и отменено почти 40 рейсов. Об этом сообщает агентство «Москва» со ссылкой на сервис «Яндекс.Расписания».

Как отмечается, в аэропорту Внуково задержано четыре рейса.

В Домодедово 16 рейсов задержали и пять отменили.

Также в Шереметьево задержано 13 рейсов.