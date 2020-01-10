СBS: c места крушения Boeing в Тегеране убрали улики

<img src="//img.gazeta.ru/files3/638/12900638/upload-2020-01-08-08.52-pic905-895x505-519.jpg">

С места крушения Boeing 737-800 «Международных авиалиний Украины» в Иране забирают улики и убирают мусор. Об этом в своем Twitter написала журналистка CBS Элизабет Палмер.

Как уточнила она, ссылаясь на слова местных жителей, почти все части лайнера были разобраны 9 января.

Палмер отмечает, что такие работы на месте катастрофы в данный момент ведутся без присутствия охраны. Кроме того, по ее словам, там нет оцепления.

«Нет признаков следственных действий», — добавила Палмер.

Выполнявший рейс в Киев Boeing 737-800 «Международных авиалиний Украины» упал после вылета из аэропорта Тегерана в среду, 8 января. В результате инцидента погибли все находившиеся на борту 176 человек. Среди них — 167 пассажиров из Ирана, Украины, Канады, Германии, Швеции и Афганистана, а также девять членов экипажа.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Трюдо: разведка сообщила о случайной атаке Ирана на украинский Boeing

— «Был сбит»: крушение украинского самолета обрастает новыми версиями

— США передали Украине важные данные по авиакатастрофе в Иране