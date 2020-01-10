Иран пригласил США поучаствовать в расследовании крушения украинского Boeing

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Иранская сторона направила американскому нацсовету по безопасности на транспорте приглашение поучаствовать в расследовании причин крушения украинского Boeing в Тегеране, передает РИА «Новости».

Как отмечается, Соединенные Штаты рассмотрели приглашение и приняли его. В Иран будет отправлен представитель страны, который будет участвовать в расследовании.

Boeing 737, выполнявший рейс из Тегерана в Киев, потерпел крушение в аэропорту имени Имама Хомейни 8 января. В СНБО Украины заявляли, что на борту лайнера находились 176 человек, в том числе девять членов экипажа.

Ранее премьер Канады Джастин Трюдо заявил, что потерпевший крушение в аэропорту Тегерана украинский Boeing был случайно сбит иранской ракетой.

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