Два человека погибли и пять пострадали из-за схода лавины в США

На горнолыжном курорте в американском штате Айдахо в результате схода лавины погибли два человека и еще пятеро получили травмы. Об этом сообщается на странице офиса шерифа округа Шошони в Facebook.

Там уточнили, что спасательная операция продолжалась весь день.

По данным местных СМИ, тело одного из погибших было найдено днем под трехметровым слоем снега. Второго человека еще живым обнаружили после наступления темноты. Он был сразу доставлен в больницу, где позже скончался.