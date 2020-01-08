Посольство Украины в Иране устанавливает списки погибших в авиакатастрофе
Посольство Украины в Иране собирает списки погибших пассажиров разбившегося Boeing 737. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на представителя посольства.
По словам источника, пока окончательный список не сформирован.
В настоящее время сотрудники дипведомства уже работают в аэропорту Тегерана.
Ранее сообщалось, что украинский самолет Boeing 737, выполнявший рейс из Тегерана в Киев, потерпел крушение в аэропорту имени Имама Хомейни.
По предварительным данным, причиной крушения стали технические проблемы.
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