Посольство Украины в Иране устанавливает списки погибших в авиакатастрофе

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Посольство Украины в Иране собирает списки погибших пассажиров разбившегося Boeing 737. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на представителя посольства.

По словам источника, пока окончательный список не сформирован.

В настоящее время сотрудники дипведомства уже работают в аэропорту Тегерана.

Ранее сообщалось, что украинский самолет Boeing 737, выполнявший рейс из Тегерана в Киев, потерпел крушение в аэропорту имени Имама Хомейни.

По предварительным данным, причиной крушения стали технические проблемы.

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