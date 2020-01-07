Число погибших в давке в ходе прощания с Сулеймани достигло 40

Число погибших в давке в ходе прощания с генералом Сулеймани в иранском Кермане достигло 40 человек, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на местные СМИ.

По уточненным данным, число пострадавших достигло 213.

Ранее сообщалось о 32 погибших и 190 раненых.

Прощание проходит 7 января в его родном Кермане. По данным СМИ, из-за большого количества желающих проститься генералом его похороны пришлось отложить.

Касем Сулеймани был убит 3 января в районе аэропорта Багдада ракетным ударом американских ВВС.

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