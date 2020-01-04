В субботу в Москве ожидается до +1°C
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В первую субботу 2020 года, 4 января, ожидается облачная погода и +1°C, говорится на сайте Гидрометцентра.
По данным синоптиков, днем температура воздуха будет варьироваться от -1°C до +1°C. Вероятны небольшие осадки в виде снега и мокрого снега, местами на дорогах будет гололедица. Ветер юго-западных направлений до 10 м/с.
Давление составит 736 мм рт. ст.
Дневная температура сохранится и вечером.
С более подробным прогнозом можно ознакомиться на странице погоды.
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