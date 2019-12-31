В среду 1 января в Москве ожидается до 0°C

В среду, 1 января 2020 года, ожидается переменная облачность, гололедица и до 0°C, сообщается на сайте Гидрометцента.

Днем температура воздуха составит от -2°C до 0°C. На дорогах будет гололедица. Ветер юго-западный со скоростью 5-10 м/с , а местами порывами до 12-17 м/c.

Ночью температура воздуха составит от -2°C до 0°C. Ветер западный и северо-западный скоростью 5-10 м/с.

Атмосферное давление составит 743 мм. рт. ст.

С более подробным прогнозом можно ознакомиться на странице погоды.