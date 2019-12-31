На пляже в Майами обнаружили тело российского пилота, пишут СМИ

Пилот одной из российских авиакомпаний был обнаружен мертвым на пляже в Майами. Об этом сообщает Пятый канал, ссылаясь на собственный источник.

По имеющейся информации, самолет, за штурвалом которого был 47-летний летчик, прилетел из Москвы 28 декабря.

Как известно, членам экипажа в соответствии с регламентом было выделено несколько дней отдыха до обратного рейса.

Уточняется, что пилотов поселили в одном из отелей курортного города.

Отмечается, что одного из них и нашли на береговой линии, прилегающей к гостинице.

В данный момент выясняется причина смерти мужчины.