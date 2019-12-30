Роспотребнадзор посоветовал россиянам быть осторожными с новогодними салатами

Неправильное хранение салатов может привести к отравлению Об этом предупреждает Роспотребнадзор.

В ведомстве напоминают, что в любом салате могут развиваться патогенные микроорганизмы, выделяющие токсины. Все зависит от состава салата, к примеру, майонез ускоряет процесс размножения микробов.

Специалисты рекомендуют хранить салаты в холодильнике при температуре +2-6°C и заправлять их непосредственно перед подачей на стол.

Для избежания порчи салатов не стоит оставлять их на столе на всю ночь. Блюда из сырых овощей или фруктов можно хранить 18 часов в холодильнике. Салаты с мясом, птицей и копченостями можно хранить столько же времени, если в них нет заправки. С заправкой срок хранения сокращается до 12 часов.

Для блюд с консервированными овощами или вареными яйцами срок годности после заправки будет лишь шесть часов, а для салатов из маринованных, соленых, квашеных овощей — 36 часов.

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