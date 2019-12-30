В Москве во вторник ожидается до -3°С

В Москве в понедельник, 30 декабря, синоптики прогнозируют до -3°С. Об этом сообщает Гидрометцентр.

Ожидается, что днем температура воздуха будет варьироваться от -3°С до -1°С.

По сведениям метеорологов, в небе будет облачно. В столице пойдет снег. Местами будет метель.

Кроме того, будет гололедица.

Ветер будет юго-западный 6-11 м/c, с порывами 13-18 м/c.

Атмосферное давление составит 746 мм ртутного столба.

Более подробный прогноз можно посмотреть на странице погоды.