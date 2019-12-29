СК инициировал проверку после гибели жителя Подмосковья из-за взрыва петарды

Следственный комитет России инициировал проверку по факту гибели мужчины в подмосковном Клину из-за взрыва петарды. Об этом сообщается на сайте СК.

Отмечается, что мужчина находясь в состоянии алкогольного опьянения поджигал петарды, во время этого у него во рту была сигарета. Третья петарда взорвалась у него в руках.

В результате мужчина получил травмы головы и лица. Прибывшие на место происшествия медики констатировали смерть.

Уточняется, что компания, с которой мужчина находился на улице, не смогла подтвердить, от чего взорвалась петарда. Родственники заявили, что она была куплена год назад в интернете. Следственными органами организована проверка.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Житель Подмосковья погиб от взрыва петарды

— В Ленобласти мужчина погиб при запуске новогодней петарды

— В Германии два человека погибли в новогоднюю ночь из-за запуска фейерверков