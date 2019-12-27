Опубликован последний разговор диспетчера с пилотом рухнувшего самолета в Казахстане

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Появилась аудиозапись переговоров диспетчера с пассажирским самолетом Fokker-100, который потерпел крушение после вылета из аэропорта города Алма-Аты в Нур-Султан. Об этом сообщает РЕН.

Согласно переговорам, судно в штатном режиме готовилось ко взлету. Диспетчеры согласовали выезд авиалайнера на взлетно-посадочную полосу, после этого самолет взлетел и связь прервалась.

«БекЭйр 2100, ветер 040 градусов, 05 правая взлет разрешаю», — сказал диспетчер.

«05 правая, 2100, всего хорошего, хорошего дня вам!» – ответил пилот.

После этого диспетчер несколько раз пытался связаться с взлетевшим бортом, однако тот на связь не вышел. Затем была объявлена тревога.

Самолет рейса Алма-Аты — Нур-Султан был найден на земле в районе жилого сектора после того, как пропал с радаров на некоторое время. На борту находилось 95 пассажиров и пять членов экипажа. По последним данным погибли 12 человек. В настоящее время Международный аэропорт Алма-Аты работает в штатном режиме.

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