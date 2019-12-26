В четверг в Москве ожидается туман и гололедица

В четверг, 26 декабря, в Москве ожидаются туман, небольшие осадки и гололедица. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на ведущего сотрудника центра погоды «Фобос» Михаила Леуса.

Отмечается, что гололедица может быть утром и вечером.

В этот день температура в российской столице достигнет 0 - +2℃, в Подмосковье — -2 - +3℃.

Также возможен ветер юго-восточный, слабый - 1-6 метров в секунду. Атмосферное давление достигнет 744 миллиметров ртутного столба.

С более подробным прогнозом можно ознакомиться на странице погоды.

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