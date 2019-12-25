Об ухудшении здоровья россиянина Винника рассказал его адвокат
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Адвокат задержанного в Греции россиянина Александра Винника Тимофей Мусатов рассказал об ухудшении здоровья своего клиента. Об этом сообщает RT.
Он заявил, что подсудимый начал голодовку после публикации решения о его экстрадиции во Францию, а затем в США.
Уточняется, что после осмотра на шестой день медики констатировали у мужчина заболевание крови.
Адвокат подчеркнул, что Виннику было легче переносить голодовку в течение почти ста дней, чем сейчас.
«Он считает, что решение о его выдаче — это смертный приговор», — добавил Мусатов.
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