Пенсионерка в Севастополе расцеловала вагон первого проехавшего по Крымскому мосту поезда
В Севастополе пожилая женщина расцеловала вагон, первым проехавшего по Крымскому мосту поезда. Кадры публикует телеканал 360.
Женщина оставила многочисленные следу губной помады на стенах вагона.
Из них сложились слова «Крым» и «Ура».
Первый пассажирский поезд прибыл в Севастополь из Санкт-Петербурга по Крымскому мосту 25 декабря. Кот Мостик встретил пассажиров первого поезда у моста.
В Севастополе состав встретили музыкой и танцами.
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