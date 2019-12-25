Пенсионерка в Севастополе расцеловала вагон первого проехавшего по Крымскому мосту поезда

В Севастополе пожилая женщина расцеловала вагон, первым проехавшего по Крымскому мосту поезда. Кадры публикует телеканал 360.

Женщина оставила многочисленные следу губной помады на стенах вагона.

Из них сложились слова «Крым» и «Ура».

Первый пассажирский поезд прибыл в Севастополь из Санкт-Петербурга по Крымскому мосту 25 декабря. Кот Мостик встретил пассажиров первого поезда у моста.

В Севастополе состав встретили музыкой и танцами.

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