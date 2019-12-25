В Забайкалье двое юношей убили и расчленили подростка
В Агинском районе Забайкальского края задержали двоих 18-летних местных жителей по подозрению в убийстве и расчленении 17-летнего юноши. Об этом сообщается на сайте СК по региону.
Как отмечается, инцидент произошел 11 декабря.
По данным следствия, юноши поссорились с подростком, после чего избили его и увезли в лес, где и совершили убийство при помощи ножа. Они оставили тело на месте преступления и уехали.
На следующий день злоумышленники вернулись в лес для сокрытия следов преступления, они разрезали тело топором и спрятали останки в разных местах.
16 декабря семья погибшего обратилась с заявлением о пропаже.
В настоящее время оба обвиняемых арестованы, они признались в содеянном преступлении.
В настоящее время расследование уголовного дела продолжается.
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