Участника дела о массовых беспорядках в Москве Раджабова оштрафовали и отпустили

Московский суд признал Самариддина Раджабова виновным в применении насилия к полицейскому в деле о массовых беспорядках в Москве, сообщает ТАСС.

Согласно постановлению суда, Раджабов обязан выплатить штраф.

«Назначить штраф в виде 100 тыс. рублей,... зачесть штраф за его содержание в СИЗО», — огласила судья.

Также было решено отменить меру пресечения молодого человека в виде содержания в СИЗО.

Ранее прокурор просил вынести наказание в виде лишения свободы в исправительной колонии общего режима сроком на 3,5 года.

Раджабову вменялась угроза применения насилия к троим полицейским в центре Москвы 27 июля путем броска в их сторону пластиковой бутылки.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Суд приговорил фигуранта дела о массовых беспорядках в Москве Малышевского к 3 годам колонии

— Трех участников дела о массовых беспорядках в Москве признали виновными