Житель Нижегородской области отрубил теще ноги и спрятал их в лесу

Житель Балахны Нижегородской области подозревается в жестоком убийстве 96-летней тещи. Об этом сообщает «НТВ» со ссылкой на СК России.

Согласно версии следствия, мужчина во время ссоры до смерти забил женщину, после чего расчленил ее тело, разложил части тела по пакетам и спрятал их в разных местах города.

Как стало известно, ее останки обнаружила местная жительница. Уточняется, что она нашла пакет, в котором были две ноги.

Сообщается, что злоумышленника задержали.

Как отмечается, он уже признался в содеянном.