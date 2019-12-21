Правительство одобрило ужесточение наказания за пропаганду наркотиков в интернете

Правительство России поддержало законопроект об ужесточении наказания за распространение запрещенной информации о наркотических средствах и психотропных веществах в интернете. Об этом сообщает сайт кабмина.

Согласно документу, в статью об административных правонарушениях предлагается включить отдельный признак.

Речь идет об увеличении штрафов для владельцев электронных ресурсов, которые пропагандируют наркотики в Интернете.

«Одобрить проект федерального закона и внести его в Государственную Думу в установленном порядке», — написано в заявлении правительства.

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