Правительство одобрило ужесточение наказания за пропаганду наркотиков в интернете
Правительство России поддержало законопроект об ужесточении наказания за распространение запрещенной информации о наркотических средствах и психотропных веществах в интернете. Об этом сообщает сайт кабмина.
Согласно документу, в статью об административных правонарушениях предлагается включить отдельный признак.
Речь идет об увеличении штрафов для владельцев электронных ресурсов, которые пропагандируют наркотики в Интернете.
«Одобрить проект федерального закона и внести его в Государственную Думу в установленном порядке», — написано в заявлении правительства.
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