Расследованием стрельбы в Москве займется центральный аппарат СК

Расследованием уголовного дела по факту стрельбы у здания Федеральной службы безопасности в центре Москвы займется центральный аппарат Следственного комитета России, об этом сообщается на сайте ведомства.

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил передать уголовное дело о посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов в центральный аппарат ведомства для дальнейшего расследования.

Ранее сообщалось, что неизвестный, устроивший стрельбу у здания ФСБ в центре Москвы, убит.

Следственный комитет России возбудил уголовное дело о посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов в результате стрельбы.

В четверг, 19 декабря, неизвестный открыл стрельбу около дома 12 по улице Большая Лубянка. Президенту России Владимиру Путину также сообщили о нападении.

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