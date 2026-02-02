Россия стала крупнейшим поставщиком куриных лапок в Китай

Россия по итогам 2025 года заняла первое место среди поставщиков куриных лапок в Китай. Об этом сообщил федеральный центр «Агроэкспорт» со ссылкой на данные Главного таможенного управления КНР.

Согласно опубликованной информации, в 2025 году Китай закупил в России 109 тыс. тонн куриных лапок на сумму почти $327 млн. По сравнению с 2024 годом объем поставок в натуральном выражении вырос на 10%, а в стоимостном — на 5%.

В результате Россия обогнала Бразилию и стала крупнейшим экспортером этого вида продукции на китайский рынок. По итогам года в пятерку ведущих поставщиков куриных лапок в Китай также вошли Бразилия с объемом экспорта на $326 млн, Таиланд — на $219 млн, США — на $69 млн и Белоруссия — на $33 млн.

В «Агроэкспорте» напомнили, что в 2024 году лидером по поставкам куриных лапок в Китай оставалась Бразилия, экспортировавшая продукцию на $638 млн, тогда как объем российских поставок тогда оценивался в $311 млн.

До этого стало известно, что Россия в январе–октябре 2025 года стала крупнейшим поставщиком гречки в США, сместив с первого места Канаду. Кроме того, экспорт российских сладостей в США в период с января по октябрь 2025 года достиг максимальных показателей, начиная с 2021 года.

Ранее европейский рынок оказался заполнен некачественными украинскими яйцами.