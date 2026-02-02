Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеНовые файлы Эпштейна

Россия стала крупнейшим поставщиком куриных лапок в Китай

«Агроэкспорт»: Россия обогнала Бразилию по поставкам куриных лапок в Китай
ddprasetya/Shutterstock/FOTODOM

Россия по итогам 2025 года заняла первое место среди поставщиков куриных лапок в Китай. Об этом сообщил федеральный центр «Агроэкспорт» со ссылкой на данные Главного таможенного управления КНР.

Согласно опубликованной информации, в 2025 году Китай закупил в России 109 тыс. тонн куриных лапок на сумму почти $327 млн. По сравнению с 2024 годом объем поставок в натуральном выражении вырос на 10%, а в стоимостном — на 5%.

В результате Россия обогнала Бразилию и стала крупнейшим экспортером этого вида продукции на китайский рынок. По итогам года в пятерку ведущих поставщиков куриных лапок в Китай также вошли Бразилия с объемом экспорта на $326 млн, Таиланд — на $219 млн, США — на $69 млн и Белоруссия — на $33 млн.

В «Агроэкспорте» напомнили, что в 2024 году лидером по поставкам куриных лапок в Китай оставалась Бразилия, экспортировавшая продукцию на $638 млн, тогда как объем российских поставок тогда оценивался в $311 млн.

До этого стало известно, что Россия в январе–октябре 2025 года стала крупнейшим поставщиком гречки в США, сместив с первого места Канаду. Кроме того, экспорт российских сладостей в США в период с января по октябрь 2025 года достиг максимальных показателей, начиная с 2021 года.

Ранее европейский рынок оказался заполнен некачественными украинскими яйцами.
 
Теперь вы знаете
Как поднять кредитный рейтинг и получать одобрения от банков на ипотеку и займы: 6 советов
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!