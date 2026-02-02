Гордон оправдалась за слова о «жидах»

Юристка Екатерина Гордон в интервью Ксении Собчак прокомментировала свои слова об «израильских жидо-фашистках».

Речь идет о постах, в которых Гордон поднимает тему израильского удара по школе в городе Газа за август 2024 года. Юристка заявила, что ей «осточертели израильские жидо-фашисты».

Гордон назвала Израиль фашистским государством.

«К сожалению, мы все боимся называть вещи своими именами. Но если мы говорим о сионистах, они все практически, те люди, которые воюют от государства Израиль, они все совершенно конкретной религии. При этом не обязательно еврей будет сионистом, но сионист будет евреем в 90% случаях. Вопрос тонкий только потому, что единственная нация в мире, которую все защищают, это иудеи», — заявила юристка.

Гордон подчеркнула, что у нее есть друзья-евреи, а также еврейские корни. Юристка назвала ситуацию в Израиле «жидофашизмом», так как, по ее мнению, сейчас нет термина, описывающего, что там происходит. Она считает, что фашизм ассоциируется исключительно с Германией.

«Нельзя старыми терминами описать ужас и бред сионизма, который раньше в ООН был приравнен к терроризму», — рассказала Гордон.

Юристка уверила, что не является антисемиткой. Гордон заявила, что у нее нет предвзятого отношения к евреям.

«Но я с гигантским осуждением и презрением отношусь к террористическим объединениям, которым сложно подобрать слова, потому что это просто опасно», — отметила юристка.

Ранее Гордон прожарила Кудрявцеву.