Генпрокуратура утвердила обвинительное заключение по делу Александра Шестуна

Генеральная прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего главы Серпуховского муниципального района Московской области Александра Шестуна. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Шестуну предъявлены обвинения в незаконном участии в предпринимательской деятельности (ст. 289 УК РФ), в мошенничестве, совершенном группой лиц (ч. 4 ст. 159 УК РФ), в легализации денежных средств в особо крупном размере (п. «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ), а также в получении взятки (ч. 6 ст. 290 УК РФ).

В Генпрокуратуре также отметили, что дело экс-чиновника не может быть передано в Серпуховский городской суд, так как «условия для отправления им объективного, непредвзятого и беспристрастного правосудия могут быть поставлены под сомнение», направлено ходатайство в Московский областной суд о переводе дела в иной районный суд Подмосковья.

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