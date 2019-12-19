Движение в центре Москвы перекрыто из-за перестрелки
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Движение в центре Москвы перекрыто после перестрелки у здания Федеральной службы безопасности, передает корреспондент «Газеты.Ru».
Москвичей просят сохранять спокойствие.
По данным сервиса Яндекс.пробки, движение в районе метро «Театральная», «Китай-город» и «Трубная» перекрыто.
Ранее стало известно, что у здания Федеральной службы безопасности на Лубянке началась стрельба.
СМИ сообщают о двух погибших сотрудников силовых структур.
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