Движение в центре Москвы перекрыто из-за перестрелки

Движение в центре Москвы перекрыто после перестрелки у здания Федеральной службы безопасности, передает корреспондент «Газеты.Ru».

Москвичей просят сохранять спокойствие.

По данным сервиса Яндекс.пробки, движение в районе метро «Театральная», «Китай-город» и «Трубная» перекрыто.

Ранее стало известно, что у здания Федеральной службы безопасности на Лубянке началась стрельба.

СМИ сообщают о двух погибших сотрудников силовых структур.

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