Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранБлокировка TelegramПереговоры о мире на Украине
Наука

Россиянам рассказали, с чего начинать дачный сезон в марте

ПНИПУ: март — ключевой этап подготовки к новому дачному сезону
Mark van Dam/Shutterstock/FOTODOM

Март — не «пустой» месяц для дачников, а ключевой этап подготовки к новому сезону. Если упустить важные работы сейчас, можно потерять урожай и даже столкнуться с угрозой для здоровья. О том, с чего начинать весенние хлопоты, рассказала ученый Пермский Политех Мария Комбарова. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе образовательного учреждения.

По словам специалиста, первым делом нужно проверить дом. За зиму в нем могут поселиться мышевидные грызуны — переносчики туляремии.

«В марте вместе с собой на дачу обязательно нужно взять дезинфицирующие средства. Обрабатывать следует все поверхности, а испорченные продукты — без сожаления выбрасывать», — предупредила Мария Комбарова.

Убирать помещения следует в перчатках и маске, а текстиль — стирать с дезраствором.

Как только подтает снег, важно обработать дупла, морозобойные трещины и погрызы. Повреждения зачищают до живой древесины и обрабатывают медным купоросом, затем замазывают садовым варом или глиной с серой.

«Чем тщательнее зачистка, тем лучше дерево будет себя чувствовать», — отметила эксперт.

Дупла после очистки пломбируют цементной смесью с олифой и серой. При серьезных повреждениях коры применяют «прививку мостиком» — устанавливают черенки, которые со временем зарастают и восстанавливают проводящую систему.

Побелка деревьев защищает их не столько от вредителей, сколько от солнечных ожогов. Весной яркое солнце отражается от снега и усиливает ультрафиолетовую нагрузку. Особенно страдают молодые яблони. Перед побелкой ствол очищают от старой коры и обрабатывают растворами купороса.

Многоснежная зима может привести к затоплению и выпреванию растений. В начале марта нужно стряхнуть снег с ветвей, чтобы они не сломались под тяжестью.

Излишки снега можно перенаправить на грядки с клубникой — плотный покров ей полезен. Также рекомендуется формировать снежные валы по периметру участка, направляя талые воды в сточные канавы.

«Чтобы ускорить таяние, можно присыпать снег измельченным углем — черная поверхность быстрее прогревается», — посоветовала Мария Комбарова.

В марте выгодно приобрести удобрения — минеральные и азотсодержащие, а также средства для раскисления почвы (золу, известь, диатомовую муку). Следует проверить и подготовить садовый инвентарь: очистить его от ржавчины и заменить сломанные инструменты.

Одна из распространенных ошибок — прорезать отверстия в укрывном материале при первых оттепелях. В большинстве регионов весенние ветры могут повредить растения, поэтому укрытие лучше постепенно приподнимать снизу.

Также дачники забывают очищать теплицы от снега: под тяжестью мокрого покрова может деформироваться каркас. Еще одна ошибка — слишком раннее снятие защитной мешковины с деревьев: грызуны активизируются именно в период весеннего солнца.

Наконец, в марте стоит проверить семена на всхожесть и провести стратификацию культур, которым требуется холодная выдержка.

По словам эксперта, грамотная мартовская подготовка позволит не только избежать проблем, но и значительно повысить шансы на богатый урожай.

Ранее россиянам объяснили, как новый ГОСТ изменит привычный выбор бананов.

 
Теперь вы знаете
Трамп стал рекордсменом по военным ударам. Какие государства атаковал «президент мира»
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!