Путин согласился, что нужно улучшать работу по детской медицине в РФ

Российский президент Владимир Путин отреагировал на вопрос о том, что почему некоторые россияне переводят деньги на помощь больным маленьким россиянам, хотя в стране бесплатное здравоохранение.

Глава государства согласился, что здравоохранение в России бесплатное, но констатировал, что существует и частная медицина.

«В целом мы должны получать медицинскую помощь бесплатно», — подчеркнул Путин.

Он рассказал, что в России существенный прогресс в снижении детской смертности. Однако, он считает, что надо стремиться, чтобы коэффициент рождаемости повышался.

Путин добавил, что этих мер недостаточно и необходимо повышать уровень жизни россиян и настраивать работу по детской медицине.

«Мы должны добиваться, чтобы к детям по-особому подходили и относились», — подчеркнул Путин.

Президент неоднозначно отреагировал на то, что по телевидению часто собирают деньги на помощь больным детям. Однако, по его мнению, помощь даже нескольким детям – это уже хорошо.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию общения Путина с журналистами.