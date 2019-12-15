Пьяная молодежь напала на фельдшеров «скорой» в Сахалинской области

В городе Долинске Сахалинской области пьяная группа молодых людей атаковала приехавших на вызов сотрудников скорой медицинской помощи, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минздрава региона.

Инцидент произошел в ночь на воскресенье, 15 декабря. Медикам поступил сигнал о женщине, которая была без сознания и о том, что по такому же адресу умерла пенсионерка. Прибывшие на место врачи медбригады направлялись в квартиру, где их встретила группа пьяной молодежи. Специалисты констатировали, что пожилая женщина, проживающая в квартире уже несколько часов, была мертва. На это известие молодежь отреагировала агрессивно. Группа людей внезапно напала на фельдшеров.

Отмечается, что в результате нападения одному медику повредили лицо от удара телефона, а второму травмировали руку.

В настоящее время пострадавшие находятся в удовлетворительном состоянии. Они написали заявление в полицию.

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