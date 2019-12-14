В ГД назвали дату рассмотрения проект о звании «Город трудовой доблести»
В Госдуме рассказали, что предложенный президентом России Владимиром Путины законопроект о введении звания «Город трудовой доблести» будет рассмотрен в приоритетном порядке. Об этом сообщает РИА «Новости».
Отмечается, что рассмотрение пройдет в понедельник, 16 декабря.
Кроме того, в пресс-службе Госдумы заявили, что документ уже направлен в профильный Комитет по труду, социальной политике и делам ветеранов председателем Вячеславом Володиным.
Ранее российский глава внес на рассмотрение законопроект «О почетном звании Российской Федерации «Город трудовой доблести», который предусматривает предоставление звания за вклад в достижение победы в Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов.
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