Мать «мальчика на гречке» рассказала, зачем позволила сожителю истязать сына

Мать школьника из Омска, отчим которого заставлял того на коленях стоять на гречке по девять часов, рассказала, зачем разрешила это. Об этом сообщает сайт kp.ru.

По словам женщины, такой способ ей и ее сожителю «показался эффективным».

«Я проверила на себе, поставила эксперимент: постояла – мне было не больно. Поэтому и разрешила применить это наказание», — сообщила мать пострадавшего ребенка.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Школьнику из Омска гречка вросла в колени из-за частых наказаний родителя