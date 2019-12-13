В Москве задержали боевиков ИГ за подготовку теракта

Сотрудники ФСБ и МВД России задержали в Москве пять боевиков организации «Исламское государство» (организация запрещена в России) (ИГ)*, планировавших теракты. Об этом сообщает РИА «Новости».

Как отмечается, среди задержанных два гражданина России и три уроженца Центральной Азии.

При обыске оперативники обнаружили у подозреваемых средства связи с инструкциями от агентов ИГ, автомат Калашникова, пистолет Макарова, боеприпасы и самодельную бомбу.

«Исламское государство» (ИГ)* — международная террористическая организация, запрещенная на территории Российской Федерации и ряда государств.

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