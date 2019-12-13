Каабак проведет первую после возвращения на работу операцию

Врач-трансплантолог Михаил Каабак проведет первую после возвращения на работу в Национальный медицинский исследовательский центр здоровья детей (НЦЗД) операцию, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу клиники.

Операция Каабака по пересадке почки состоится 13 декабря.

Ранее трансплантолог, проводящий пересадку органов детям весом менее 10 кг, был уволен из НЦЗД. Врача восстановили в должности после его разговора с министром здравоохранения России Вероникой Скворцовой.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Каабак прооперирует трех детей до конца 2019 года

— Каабак назвал количество детей, ожидающих трансплантацию органов в НЦЗД

— Минздрав назвал причину смерти малолетней пациентки трансплантолога Каабака