В Красноярске семимесячной девочке сломали обе ноги во время массажа

В Красноярске частный массажист сломал обе ноги семимесячной девочке. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Поясняется, что родители ребенка обратились к частному массажисту. За один курс массажа и неоконченный второй родители девочки отдали более 80 тыс. руб.

По словам родителей, после очередного сеанса у девочки поднялась температура, она плакала и не спала несколько суток. Ее правая нога перестала двигаться. Кроме того, ребенок вздрагивал от каждого прикосновения, «как будто его било током».

В результате были обнаружены переломы обеих ног, ребенку наложили гипс.

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