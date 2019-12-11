Госдума одобрила запрет вейпов и кальянов в общественных местах
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Госдума приняла в первом чтении законопроект об ограничении использования электронных курительных изделий и кальянов, передает «Интерфакс».
Документ предполагает распространить на использование электронных сигарет и кальянов ограничения, аналогичные с курением и продажей табачных изделий. Таким образом вводится запрет на курение вейпов и кальянов в общественных местах, а также запрет их продажи несовершеннолетним
Правительство дало положительный отзыв на документ летом текущего года.
Ранее в Госдуму внесли поправки к проекту закона, который должен приравнять вейпы к обычным сигаретам.
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