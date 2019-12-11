Госдума одобрила запрет вейпов и кальянов в общественных местах

Госдума приняла в первом чтении законопроект об ограничении использования электронных курительных изделий и кальянов, передает «Интерфакс».

Документ предполагает распространить на использование электронных сигарет и кальянов ограничения, аналогичные с курением и продажей табачных изделий. Таким образом вводится запрет на курение вейпов и кальянов в общественных местах, а также запрет их продажи несовершеннолетним

Правительство дало положительный отзыв на документ летом текущего года.

Ранее в Госдуму внесли поправки к проекту закона, который должен приравнять вейпы к обычным сигаретам.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— В Госдуму внесли поправки к законопроекту о вейпах

— Путин подписал закон об акцизах на электронные сигареты