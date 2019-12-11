В Москве женщина спрыгнула с окна горящего дома
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В Можайском районе Москвы в результате пожара, который произошел в пятиэтажном доме, один человек получил повреждения. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу столичного ГУ МЧС.
По имеющейся информации, пострадавшей оказалась женщина.
Как стало известно, она выпрыгнула из окна до момента прибытия спасателей.
Согласно полученным данным, возгорание случилось в квартире на третьем этаже в доме на улице Кубинка.
Отмечается, что пожар уже локализован.
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